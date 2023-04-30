حياة كريمة تسعد أهالى أسوان.. مشروعات خدمية وصحية تزين قروى الدكة (صور)

أسوان- صلاح المسن

تشهد قرى محافظة أسوان، تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، من خلال إنجازات غير مسبوقة بمشروعات المبادرة الرئاسية بقرى أسوان.

جهود كبيرة توليها القيادة السياسية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، ومبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.

واقتربت مشروعات حياة كريمة في أن تؤتي ثمارها، حيث تم قطع شوط كبير في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قري ونجوع محافظة أسوان المستهدفة، وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

ففي قري ونجوع محافظة أسوان، يجري متابعة استكمال المشروعات والمرافق اللازمة، وفق التوقيات الزمنية المقررة، كما يجري العمل علي انتهاء وتسليم مشاريع اسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس اخري، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات التنموية. يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات، سواء كانت فى قطاعات البنية الاساسية،والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية المختلفة،بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات.

وينشر "اليوم السابع" عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالوحدة المحلية لقروى الدكة والتى يستفيد منها 15 ألف و 349 نسمة، بالإضافة إلى 6 توابع، وتضم المشروعات الجارى تنفيذها بقروة الدكة، وأيضاً بالـ 6 توابع تضم المجمع الزراعى بنسبة 95 % ، والمجمع الخدمى بنسبة 98 % ، ومكتب بريد الامبركاب بنسبة 100 % ، ومركز شباب الإمبركاب بنسبة 100 % ، ونقطة إسعاف دابود بنسبة 95 % ، ومركز شباب كشتمنة بنسبة 100 % والذى افتتحه محافظ أسوان مؤخراً، كما تم الإنتهاء من إحلال وتجديد مدرسة عبد الستار ميرغنى الإعدادية بدابود بنسبة 100 % ، و مركز شباب دابود و الملعب القانونى به ، والذى تم إنشاؤه ضمن المبادرة الرئاسية بقروى الدكة التابعة لمركز نصر النوبة فيما جارى إحلال وتجديد مدرسة الدكة الإبتدائية بنسبة 98 % ، والوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى بقرية كشتمنه بنسبة 98 % ، بالإضافة إلى محطتى رفع الصرف الصحى بدهميت ودابود بنسبة 35 % ، بينما جارى إستكمال الأعمال بمشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالدكة بنسبة 80 %، وإنشاء وحدة التضامن الإجتماعى بدهميت بنسبة 75 %، ومشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنسبة 95 % .

ويتم تنفيذ حزمة من المشروعات تضم مشروعات في كافة القطاعات، أوشكت علي الإنتهاء علاوة على تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والبنية التحتية وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية، مختلف القطاعات الخدمية،منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة ،وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.



مشروعات حياة كريمة بأسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (4)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (5)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (6)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (7)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (8)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (9)