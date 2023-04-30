كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية فى بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شقيقته فى بولاق الدكرور نتيجة خلافات أسرية، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها فى بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شقيق المجنى عليها وراء قتلها خنقا نتيجة خلافات عائلية وأنه من متعاطى المواد المخدرة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى امرت بما سبق.