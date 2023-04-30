جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 30 مليون جنيه

كتبت أمنية الموجى

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات ب النصب علي المواطنين واستقطابهم للهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، واستولوا على 30 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامى وغسلوا تلك الأموال خلف عدد من الأنشطة المشروعة.

وتواجه المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التي كشفت أنهم زاولوا نشاط توظيف الأموال واستيلائهم على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادى، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً.