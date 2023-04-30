جرعة مخدرات وراء العثور على جثة شاب في الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب داخل مسكنه في الطالبية، وأشارت التحريات إلى أن تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى مفارقته الحياة، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.