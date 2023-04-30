تناول الفنجان الثانى من القهوة مفيد لصحتك.. يخفض الإصابة بالسرطان والسكر

كتبت أمل علام

أظهرت الأبحاث الجديدة أن زيادة استهلاك القهوة يرتبط بانخفاض معدلات الوفيات، وكذلك انخفاض معدلات بعض الاضطرابات العصبية، وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

وقد يكون تناول هذا الكوب الثاني مفيدًا لمن يشربون القهوة، وفقًا لمناقشة الفوائد العلاجية والوقائية للقهوة على صحة الإنسان فى ورقة مراجعة حديثة أجراها باحثو جامعة تكساس.

نُشرت الورقة بعنوان "الفوائد الصحية لاستهلاك القهوة للسرطان والأمراض الأخرى وآليات العمل"، مؤخرًا، فى المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، وتم إجراء بعض أبحاث القهوة التي تم نشرها فى المراجعة بواسطة علماء أبحاث Texas A&M AgriLife فى قسم التغذية فى كلية الزراعة وعلوم الحياة في تكساس إيه آند إم وقسم الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية بالتعاون مع باحثين فى كلية الطب البيطري وقسم العلوم الطبية الحيوية علم وظائف الأعضاء البيطري والصيدلة.

عن القهوة..

القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكا على نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم، وربطت الدراسات الوبائية بين ارتفاع استهلاك القهوة وانخفاض معدلات الوفيات، فضلا عن انخفاض معدلات الأمراض العصبية والتمثيل الغذائي، بما في ذلك مرض باركنسون ومرض السكري من النوع 2.

وقال ستيفن سيف، أستاذ علم السموم فى قسم علم وظائف الأعضاء البيطري وعلم الأدوية، ومؤلف مشارك بالدراسة، إن هناك أيضًا دليلا على أن زيادة استهلاك القهوة يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بالإضافة إلى سرطانات الثدي وبطانة الرحم وغيرها من السرطانات، على الرغم من وجود تقارير متضاربة حول فوائدها لبعض هذه السرطانات، موضحا أنه أجرى بحثًا حول الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للسرطان فى القهوة.

البحث التعاوني..

من بين الدراسات التى تمت ملاحظتها فى المراجعة فحص "دور مستقبلات هيدروكربون الأريل (AhR) في تأثيرات القهوة في القولون، والذي نُشر في الأصل في Molecular Nutrition and Food Research .

وكان تشابكين ولوري ديفيدسون من المساهمين الأساسيين في الدراسة، وأكد تشابكين أن "الآليات المرتبطة بالتأثيرات الوقائية الكيميائية أو العلاج الكيميائي لأكثر من 1000 مركب فردي فى القهوة المحمصة معقدة وقد تختلف باختلاف الأمراض".

وقال إن بعض هذه الآليات قد تكون مرتبطة بالمسارات التي تستهدف الإجهاد التأكسدي أو المسارات التي تحفز أنواع الأكسجين التفاعلية على قتل الخلايا المريضة، هناك أيضًا دليل على تورط المستقبلات بالإضافة إلى المساهمات من المسارات اللاجينية وميكروبيوم الأمعاء.

وأضاف تشابكين، أنه كجزء من دراستنا باستخدام خطوط الخلايا المعدلة وراثيًا، وعضوية القولون للفأر ونماذج الفئران المعدلة وراثيًا ، أردنا زيادة توضيح الآليات التي من شأنها تسهيل التطبيقات السريرية المحتملة لمستخلصات القهوة في المستقبل".

لاحظ الاستعراض أنه على الرغم من احتواء حبوب البن المحمصة والقهوة المخمرة على مستويات عالية من الكافيين ، إلا أن هناك عدة مئات من المركبات الفردية المشتقة من المواد الكيميائية النباتية التي تشمل حمض الكلوروجينيك / قشور، قلويدات، بوليفينوليكس، تربينويدس، ميلانويدات، فيتامينات ومعادن، بعض هذه تشمل أيضا فلافونويد كيرسيتين، وحمض الكلوروجينيك، والكافيين، والقلويد نورهارمان ويسمى أيضا بيتا كاربولين، وكافسترول تربينويد.

آليات عمل القهوة..

أظهرت الأبحاث أن آليات عمل القهوة معقدة وتعتمد على تأثيرات مكوناتها، بما في ذلك أحماض الكلوروجينيك، البوليفينوليكس، التربينويدات، القلويدات والمواد الكيميائية النباتية الأخرى.

وقال ديفيدسون إنهم وجدوا أيضًا دليلًا على أن التأثيرات الوقائية للقهوة في القناة الهضمية تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، أظهرت الدراسة التعاونية أيضًا أن المستخلصات المشتقة من القهوة المحمصة تعمل جزئيًا عن طريق تنشيط AhR. في نموذج الفأر ، تسببت القهوة في العديد من الاستجابات المعتمدة على AhR في الأمعاء. وتشمل هذه التعبير الجيني ، وتثبيط نمو العضويات المخصب بالخلايا الجذعية المعوية وتثبيط تلف الحاجز المعوي.

وأكد سيف، لقد كنا مهتمين جدًا بالتأثير العلاجي لاستهلاك القهوة على العديد من هذه الأمراض وكيف يمكن أن يحسن صحة الإنسان."