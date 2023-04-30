تعيين الدكتورة هدى حسني مديرا عاما لأوبرا الإسكندرية

يشار إلي أن الدكتورة هدى حسني، هي عازفة الكلارينيت المعروفة، تخرجت في المعهد العالي للكونسرفتوار عام 1998 ثم حصلت علي الماجستير في فنون آلة الكلارينيت عام 2008 ، وشاركت مع العديد من الأوركسترات والفرق منها أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار وفرقة خالد فؤاد الموسيقية.

كما شاركت في العديد من المهرجانات الدولية والعالمية في مصر والخارج منها مهرجان دبي للموسيقي ، مهرجان بعلبك ، جرش . وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة علي مسارح الأوبرا ومختلف المراكز الثقافية والتي أشاد بها الجمهور والنقاد.