اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 12:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعيين الدكتورة هدى حسني مديرا عاما لأوبرا الإسكندرية

الأحد، 30 أبريل 2023 11:27 م
تعيين الدكتورة هدى حسني مديرا عاما لأوبرا الإسكندرية الدكتورة هدى حسني مديرا عاما لأوبرا الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، قراراً بتعيين عازفة الكلارينت، الدكتورة هدى حسني مديراً عاماً  لمسرح دار أوبرا الإسكندرية.
 
يشار إلي أن الدكتورة هدى حسني، هي عازفة الكلارينيت المعروفة، تخرجت في المعهد العالي للكونسرفتوار عام 1998 ثم حصلت علي الماجستير في فنون آلة الكلارينيت عام 2008 ، وشاركت مع العديد من الأوركسترات والفرق منها أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار وفرقة خالد فؤاد الموسيقية.
 
كما شاركت في العديد من المهرجانات الدولية والعالمية في مصر والخارج منها مهرجان دبي للموسيقي ، مهرجان بعلبك ، جرش . وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة علي مسارح الأوبرا ومختلف المراكز الثقافية والتي أشاد بها الجمهور والنقاد.
 
 
 

 


الاسكندرية

اوبرا الاسكندرية

هدى حسنى

مدير اوبرا الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة