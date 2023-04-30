"تعليم دمياط" تعلن نتيجة مسابقات المراجعة والأنشطة البيئية

أعلن المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نتيجة تقييم مسابقات المراجعة البيئية والأنشطة البيئية والمشروع البيئى على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2022/2023 .

وأسفرت النتيجة عن فوز مدرسة الفنية الصناعية بنات بإدارة دمياط التعليمية بالمركز الأول فى مسابقة المشروع البيئي، فوز مدرسة الباسل الخاصة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الأول فى مسابقة الأنشطة البيئية، وفوز مدرسة طيبة الرسمية للغات بإدارة دمياط الجديدة بالمركز الأول فى مسابقة المراجعة البيئية.

وهنأ وكيل الوزارة، المدارس الفائزة بالتصعيد على مستوى الجمهورية، معربا عن امتنانه لمديرى المدارس الفائزة والعاملين بها والطلاب، مقدما الشكر والتقدير لجهود كل من ساهم وساعد فى تلك المسابقات المقامة تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وإدارة التربية البيئية والسكانية بالمديرية.