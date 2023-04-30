تعليم جنوب سيناء تنظم ورشة عمل عن الطاقة المتجددة.. اعرف التفاصيل

نظمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، بالتعاون مع وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة بوزارة التربية والتعليم ورشة عمل توعوية للعاملين بالتعليم من المعلمين والإدارات التعليمية والمدارس للتوعية المستمرة بترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية التقليدية والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتأثير كفاءة الطاقة الكهربائية على التغيرات المناخية وأثرها على الفرد والمجتمع، والمستمرة خلال الفترة من 30 / 4 / 2023 إلى 4 / 5 / 2023 بمقر المديرية ومدينة شرم الشيخ ومتابعة تركيب محطات طاقة شمسية ببعض المدارس خلال الفترة من 30 / 4 / 2023 حتى الانتهاء من التركيب والتشغيل.

بحضور كل من الدكتور جيهان عبدالعزيز السيد مدير وحدة كفاءة الطاقة بالوزارة، وجمعة محمود محمود درويش عضو بوحدة الطاقة بالوزارة، وسيد محمد عفيفى عضو بوحدة الطاقة بالوزارة، والمهندس أحمد سعيد لطفى عضو بوحدة الطاقة بالوزارة.

ويستهدف التدريب مديرى الإدارات النوعية بالمديرية وهم إدارة المتابعة، والمدارس الرسمية للغات، والتنمية المستدامة، ورياض الأطفال، والتعليم الصناعى، والإدارات التعليمية ومديرى المدارس، وعدد من المعلمين من غير معلمى المواد الأساسية ومسؤول الصيانة بالمدرسة وبإشراف إدارة التخطيط بالمديرية.

وقالت مها سيد مدير إدارة التدريب بالمديرية، أنه تم اليوم عقد ورشة عمل بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ضمت إدارات رأس سدر بمدرسة عبدالمنعم رياض الرسمية لغات + 4 مدارس اخرى، وإدارة ابو زنيمة بمدرسة خالد بن الوليد الرسمية لغات + 4 مدارس أخرى وإدارة ابو ارديس بمدرسة ابو بكر الصديق الرسمية لغات + 4 مدارس اخرى وإدارة الطور بمدرسة الامل الرسمية لغات والاهرام الرسمية لغات، والمروة المتميزة لغات +2 مدرسة أخرى وإدارة كاترين بمشاركة خمس مدارس بجميع المراحل.