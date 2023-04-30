تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مجهول الهوية فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مجهول الهوية، ملقاة في أحد الشوارع بمدينة الشيخ زايد، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في أحد شوارع مدينة الشيخ زايد.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، لا توجد به إصابات ظاهرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.