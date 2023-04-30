تجديد حبس متهم غسل 8 ملايين جنيه بالنصب على المواطنين بزعم توظيفها

كتب ـ أمنية الموجى

قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا غسل 8 ملايين جنيه حصيلة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة وتصنيع فساتين الزفاف، وأخفي حصيلة نصبه خلف عدد من الأنشطة المشروعة.

وذكرت التحريات الأمنية، تلقى المتهم مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بينهم في مجال تجارة وتصنيع فساتين الزفاف، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت 8 ملايين جنيه.

وأضافت التحريات أن المتهم غسل حصيلة استيلائه على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، خلف أصول مشروعة تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية" ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

يشار إلي أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف مقابل أرباح متفق عليها "على خلاف الحقيقة" إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية" ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8 ملايين جنيه).