اليوم السابع
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بيطرى القاهرة يضبط 2.5 طن جمبرى منتهى الصلاحية.. صور

الأحد، 30 أبريل 2023 01:18 م
بيطرى القاهرة يضبط 2.5 طن جمبرى منتهى الصلاحية.. صور
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية الطب البيطرى تقوم بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.
 
وأكد محافظ القاهرة استمرار جهود ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
 
وفى هذا السياق، أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 2.5 طن جمبرى منتهى الصلاحية وعدد 200 مخ مجمد مجهول المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفة للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.
 
وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة ، بالإضافة إلى حملات التفتيش علي محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم و الاسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق .
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الطب البيطري

القاهرة

الرقابة على الأسواق

اللحوم الفاسده

جمبري



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