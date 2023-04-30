اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بدء اجتماع مراسمى للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية لاستقبال رئيس وزراء اليابان

الأحد، 30 أبريل 2023 10:44 ص
بدء اجتماع مراسمى للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية لاستقبال رئيس وزراء اليابان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
بيشوى رمزى

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انطلق اليوم الاحد اجتماعا مراسمياً للمندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية في مقر الأمانة العامة، وذلك في إطار استقبال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حيث من المقرر أن يلقي كلمة.
 
وكان قد وصل منذ قليل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث كان في استقباله الأمين العام أحمد أبو الغيط.
 
وتأتي الزيارة في اطار رغبة اليابان في توطيد العلاقة مع جامعة الدول العربية، وحالة من الانفتاح العربي الاسيوي، حيث سبقه زيارة عدد من المسؤولين أبرزهم وزير الخارجية الصيني في شهر يناير الماضي.
 
والزيارة تاتي في إطار زيارة يقوم بها رئيس الوزراء اليابانى إلى مصر، لتعزيز التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.

الجامعة العربية

اليابان

ابو الغيط

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا



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