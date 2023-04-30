انقلاب سيارة محملة جبنة وإصابة شخص أعلى الطريق الدائرى فى الوراق

انقلبت سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائرى فى الوراق، مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بالوراق، انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات انقلاب سيارة ربع نقل محملة جبنة، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن إصابة شخص، تم نقله إلى مستشفى الوراق.

تم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير بالطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.