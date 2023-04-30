اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 11:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بمناسبة الذكرى الـ 41 لتحريرها

اليوم السابع يرصد فرحة أهالى شمال سيناء بعودة الأمان والاستقرار .. صور

الأحد، 30 أبريل 2023 10:27 ص
اليوم السابع يرصد فرحة أهالى شمال سيناء بعودة الأمان والاستقرار .. صور وجوه أطفال مدينة الشيخ زويد
شمال سيناء ـ محمد حسين - تصوير : حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعيش أهالى محافظة شمال سيناء فرحة عودة الأمان والاستقرار والتى تظهر على الوجوه بكل مكان على امتداد المحافظة.

 

وتحتفل محافظة شمال سيناء، هذه الأيام بالذكرى الـ 41 لتحريرها بالتزامن مع الاحتفالات المتوصلة بدحر الإرهاب وتطهيرها.

 

عدسة "اليوم السابع"، رصدت ملامح الفرحة والبهجة على وجوه أهالى شمال سيناء على امتداد مناطقها بمدينة العريش العاصمة، ومدن بئر العبد والشيخ زويد والتى تشهد ضمن الاحتفالات بذكرى التحرير افتتاح مشروعات خدمية منوعة بينها مدارس ومحطات تحلية مياه، ومعاهد أزهرية ووحدات صحية، ووضع حجر الأساس لمشروعات منوعة جديدة.

 

وكانت المحافظة شهدت فى إطار احتفالات ذكرى التحرير احتفالات لم تشهدها من قبل فى ظل أجواء آمنة مستقرة، تضمنت فعالية سباق للهجن شاركت فيه المحافظات، وحضره الآلاف من جمهور وعشاق متابعة السباقات فضلا عن نجوم الفن والرياضة والثقافة وصناع المحتوى، كما شهدت إقامة حفل فنى ساهر على ساحل مدينة العريش، أحياها من الفنانين محمد منير، وهيثم نبيل والمنشد محمود التهامى والشاعر هشام الجخ.

 

وتمتلك شمال سيناء طبيعة خلابة ساحرة تجذب إليها كل من يشاهدها ويستمتع بأجوائها على امتداد مناطقها فى المدن والقرى والشاطئ، فضلا عن تميز الفعاليات التراثية بملامح سيناء الطبيعية وسكانها.

 

ومن المشاهد على أرض شمال سيناء، تمسك أبنائها بموروث سباقات الهجن، وهى التى يخصصها ملاك الإبل من بين إبلهم وتتمتع بلياقة تؤهلها لخوض السباق والتنافس وتحقيق الفوز وحصد الجوائز المالية والدروع، وخلال فعاليات السباق يحرص كثير من الأهالى على الحضور وهم بكامل زينتهم ومتمسكين بإرتداء الأزياء التقليدية، وكثير منهم يقيم لأيام تحت خيام حول المضمار وأثناء تسابق الهجن يتابعونها من بعيد.

 

وتتنوع مشاهد الحياة الطبيعية على رمال سيناء، التى تشهد هذه الأيام فترة استقبال فصل الصيف، وعلى شاطئ البحر المتوسط الذى يحد المحافظة من شمالها تجذب المياه الهادئة والرمال الناعمة محبى البحر من كل مكان، للاستمتاع بها ومشاهدة لحظات الشروق والغروب للشمس من خلق زرقة البحر الممتدة.

 

 بينما فى عمق المحافظة وفى القرى تبدو التلال الرملية بتنوع تضاريسها وقد ودعت فصل الربيع وظهرت ملامح الصيف ويوميات العمل وعناق الحياة، فينتشر الأهالى فى مزارعهم يعملون بها، ولا تغيب مشاهد السيدات وهن يساعدن بالتنقل ورعى الأغنام.

الجميع-يقول-نعم-للفرحه
 
الصغار-ولحظات-الفرحة
 
الكل-بيحب-مصر
 
الكل-بيفرح
 
الكل-سعيد
 
بهجة-فى-كل-مكان
 
تجمعات-الفرحه_1
 
تعبيرات-الفرحة
 
سعاده-فى-كل-مكان
 
سياج-اخضر_1
 
شباب-سيناء-بزيهم-التقليدى١
 
فرحة-على-ظهور-الابل
 
من-جميل-لتعبير
 
وجوه-اطفال-مدينة-الشيخ-زويد
 
ضحكة-ونصر_2
 
فرحة-وامل_4
 
فرحة-ونصر_3

شمال سيناء

العريش

الشيخ زويد

رفح

بئر العبد

وسط سيناء

جمال سيناء

ذكرى تحرير سيناء

تطهير سيناء



الموضوعات المتعلقة

وزارة التربية والتعليم تستعرض جهودها فى إنشاء المدارس بمحافظة شمال سيناء

السبت، 29 أبريل 2023 08:15 م

التعليم تستعرض جهود التوسع وإنشاء المدارس بمحافظة شمال سيناء.. صور

السبت، 29 أبريل 2023 06:33 م

وزير التعليم: تشغيل مدرسة STEM لرعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين بالعريش

السبت، 29 أبريل 2023 03:50 م

رضا حجازى: الاهتمام بالجودة التعليمية بمدارس شمال سيناء وإنشاء مدرسة رسمية دولية

السبت، 29 أبريل 2023 03:45 م

طلاب شمال سيناء يستقبلون وزير التعليم بالزي البدوي والرقصات الشعبية.. فيديو وصور

السبت، 29 أبريل 2023 03:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة