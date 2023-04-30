"اليوم السابع" تهنئ الزميلة "الوطن" بمرور 11 عاما على تأسيسها

كتب محمد السيد

احتفلت جريدة الوطن بمرور الذكرى الـ11 لتأسيسها، فى حفل كبير نظمته الجريدة مساء اليوم بحضور عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة، وعدد كبير من قيادات الوطن وكتيبة الصحفيين وجميع العاملين بها.

وتزيّنت جدران الوطن بالبالونات والصور التى تحمل ذكريات الصحفيين طوال رحلة عمرها 11 عامًا، كانت مليئة بالانفرادات والحملات التى أطلقتها الوطن واستهدفت فى الأساس مصلحة الوطن والمواطن المصرى.

افتتح الحفل الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، قائلا: "الحمد لله الوطن طول الوقت مرتبطة بالوطن الكبير وبظروفه، السنة اللى فاتت وإحنا بنحتفل بـ 10 سنين، كنا بنحتفل بالمشهد التاريخى بتاعنا اللى جه فى مسلسل الاختيار، وقت ما خرجت حركة تمرد يوم 3-7 من الوطن على القيادة المشتركة ليعلنوا انتهاء عصر جماعة الإخوان الإرهابية، وده كان بالنسبة لنا موقف تاريخي".

وتهنئ مؤسسة اليوم السابع، الزميلة الوطن بمرور الذكرى الـ11 لتأسيسها، متمنية أن يكون الاحتفال بمرور 11 عاما على تأسيسها بداية جديدة لدفعة جديدة، مؤكدة أن "الوطن" فتحت طريق المستقبل لأجيال جديدة من الشباب.