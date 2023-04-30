اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المجر: عشرات الآلاف من الأشخاص يجتمعون لحضور قداس فى الهواء الطلق لبابا الفاتيكان

الأحد، 30 أبريل 2023 11:56 ص
المجر: عشرات الآلاف من الأشخاص يجتمعون لحضور قداس فى الهواء الطلق لبابا الفاتيكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
أ.ش.أ

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تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في عاصمة المجر "بودابست" لحضور قداس في الهواء الطلق لبابا فرانسيس بابا الفاتيكان وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارته للبلاد. 

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن رحلة بابا الفاتيكان للمجر تعد الـرحلة الدولية الـ 41 حول الحرب في أوكرانيا المجاورة.. مضيفة أن المجر أقامت مؤخرا أسوارا على حدودها وجعلت اللاجئين في "مناطق ترانزيت".

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد وصل الجمعة الماضي إلى العاصمة المجرية "بودابست"، في مستهل زيارة رسمية تستغرق ثلاث أيام، حسبما قالت إذاعة الفاتيكان على موقعها الإلكتروني.

يذكر أن البابا فرنسيس (86 عاما) سيمكث في العاصمة فقط على مدار أيام زيارته وذلك نظرا لحالته الصحية، بعد أن قضى ثلاث أيام في المستشفى الشهر الماضي لعلاج الالتهاب الرئوي.

 


المجر

بابا الفاتيكان

بودابست

اوكرانيا



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