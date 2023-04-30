المتهم بسرقة شقة بالسلام يعترف: "سرقت 7 شقق بأسلوب التسلق"

أدلى عاطل متهم بسرقة شقة فى مدينة السلام، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق، وأضاف المتهم أنه ارتكب 7 وقائع لسرقات شقق بعد مراقبتها والتأكد خلوها من قاطنيها، واعترف المتهم ببيع حصيلة المسروقات لأحد التجار على علم بسرقتها.

ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنه وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى (عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.