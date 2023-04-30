القبض على عاطل وراء قتل شخص فى مشاجرة بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن ر جال المباحث ، من القبض على عاطل، تسبب فى وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، في مشاجرة بينهم بحلوان، بسبب خلافات جيرة وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بمنطقة عين حلوان، مفاده، وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث. وتبين وفاة شاب بطعنة نافذة، وإصابة 2 آخرين، خلال مشاجرة، بينهم وبين آخرين بسبب خلافات جيرة وتم المتهم الذي قام بطعن الضحايا، وضبط السلاح المستخدم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.