اليوم السابع
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القبض على عاطل وراء قتل شخص فى مشاجرة بحلوان

الأحد، 30 أبريل 2023 08:03 م
القبض على عاطل وراء قتل شخص فى مشاجرة بحلوان حبس- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث، من القبض على عاطل، تسبب فى وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، في مشاجرة بينهم بحلوان، بسبب خلافات جيرة وتم نقلهم إلى المستشفى. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بمنطقة عين حلوان، مفاده، وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث. وتبين وفاة شاب بطعنة نافذة، وإصابة 2 آخرين، خلال مشاجرة، بينهم وبين آخرين بسبب خلافات جيرة وتم المتهم الذي قام بطعن الضحايا، وضبط السلاح المستخدم.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 
 
 

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