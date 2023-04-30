اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 05:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق: ديالى تشهد استقرارا أمنيا فى ظل استمرار العمليات الاستباقية لملاحقة الإرهابيين

الأحد، 30 أبريل 2023 05:00 م
العراق: ديالى تشهد استقرارا أمنيا فى ظل استمرار العمليات الاستباقية لملاحقة الإرهابيين الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد ، أن محافظة ديالى تشهد استقرارا في الأوضاع الأمنية في ظل استمرار العمليات النوعية والاستباقية المستمرة في ملاحقة الخلايا الإرهابية.
 
وأوضحت قيادة العمليات المشتركة ـ حسبما أفادت قناة الإخبارية العراقية اليوم الأحد ـ أن قواتنا تواصل عملياتها النوعية في مناطق المقدادية وأبو صيدا و المخيسة وتمكنت من تدمير مخابئ للإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة.
 
وأشارت القيادة إلى أن التعاون مع المواطنين في مختلف محافظة ديالى سيسهم في رفع مستوى الاستقرار الأمني وإحباط تنفيذ أي مخططات للتنظيمات الإرهابية .

العراق

ديالى

الارهاب

الشرطة العراقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة