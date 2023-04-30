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السيطرة على حريق محدود بمخزن تابع لمستشفى جامعة بورسعيد الجاري تجهيزه

الأحد، 30 أبريل 2023 12:19 ص
السيطرة على حريق محدود بمخزن تابع لمستشفى جامعة بورسعيد الجاري تجهيزه حريق - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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سيطر رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، مساء اليوم السبت، على حريق محدود اندلع بمخزن تابع لمستشفى جامعة بورسعيد الجاري تجهيزه.
 
تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق محدود بمخزن تابع لمستشفى جامعة بورسعيد الجاري تجهيزه استعدادا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، وبداخله معدات لشبكة الصرف الصحي المقرر تركيبها في المستشفى، فجري الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من الوصول خلال دقائق من البلاغ، والسيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى باقي منشآت المستشفى.
 
حُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.
 
 

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