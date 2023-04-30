اليوم السابع
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السيطرة على حريق دون إصابات في الشيخ زايد

الأحد، 30 أبريل 2023 12:19 م
السيطرة على حريق دون إصابات في الشيخ زايد الحماية المدنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنقذت العناية الإلهية سكان كمباوند بمدينة الشيخ زايد من حريق، بعد اشتعال النيران بماسورة غاز خاصة في فيلا، حيث تم السيطرة على الحريق وإغلاق الغاز دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق بماسورة غاز خاصة في فيلا داخل كمباوند سكني بالشيخ زايد، وانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة بالتنسيق مع الحماية المدنية ومسؤولي طوارئ الغاز وتم السيطرة على الحريق وإخماده،وإغلاق مصدر التسرب وإصلاحه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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