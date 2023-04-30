اليوم السابع
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الرئيس السيسي يدعو الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر

الأحد، 30 أبريل 2023 02:10 م
الرئيس السيسي يدعو الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه استعرض مع رئيس وزراء اليابان، الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية، التى تم إقرارها، فى إطار تحفيز بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، على مدار الأعوام الماضية وكذا الحوافز والضمانات، التى يكفلها القانون المصرى للمستثمرين وتناولت الفرص الاستثمارية الواعدة، التى توفرها مصر فى شتى المجالات ودعوت الحكومة اليابانية، لتشجيع الشركات اليابانية، لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.
 
 
جاء ذلك فى كلمة الرئيس عبد الفتــاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع"فوميو كيشيدا"رئيس وزراء اليابان، عقب مباحثاتهما اليوم، الأحد، بقصر الاتحادية.

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