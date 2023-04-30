الرئيس السيسى يؤكد ضرورة الوقف الفورى والدائم والشامل لإطلاق النار بالسودان

كتب محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المباحثات مع رئيس وزراء اليابان تطرقت إلى العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ لاسيما القضية الفلسطينية، والأوضاع فى ليبيا، واحتلت التطورات فى السودان، جانبا مهما من المباحثات، مؤكدًا لرئيس الوزراء، الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفورى، والدائم والشامل، لإطلاق النار فى السودان وأهمية امتناع أى طرف خارجى، عن التدخل فى الأزمة، باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل

من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس عبد الفتــاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع"فوميو كيشيدا"رئيس وزراء اليابان، عقب مباحثاتهما اليوم، الأحد، بقصر الاتحادية.