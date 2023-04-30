الرئاسة: الاتفاق على ترفيع العلاقات مع اليابان لمستوى الشراكة الاستراتيجية

كتب محمد الجالى

صرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم الاتفاق بين مصر واليابان على ترفيع العلاقات بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل بقصر الاتحادية اليوم/ "فوميو كيشيدا" رئيس وزراء اليابان.