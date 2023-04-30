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الدفاع الروسية: تدمير مركز التحكم فى المسيرات للقوات الأوكرانية بخيرسون

الأحد، 30 أبريل 2023 10:31 ص
الدفاع الروسية: تدمير مركز التحكم فى المسيرات للقوات الأوكرانية بخيرسون الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات المدفعية لقوات مجموعة "بنبرد" استهدفت مقر القيادة الأوكرانية ومركز للتحكم في الطائرات المسيرة لمقاطعة خيرسون .

وقالت الدفاع الروسية ، في بيان لها أوردته قناة " روسيا اليوم "، إن قواتها دمرت مستودع للذخيرة والمعدات الحربية في المنطقة والقضاء على 30 عسكريا أوكرانيا فضلا عن استهداف وحدتي مدفعية واسقاط مسيرتي هجوميتين لقوات كييف .

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أمس السبت، إن القوات الروسية وجهت ضربة باستخدام الأسلحة الدقيقة المحمولة بحرا على أركان قيادة المجموعة القتالية الأوكرانية خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار كوناشينكوف في البيان اليومي لنتائج العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه "تم توجيه ضربة متعددة بأسلحة دقيقة طويلة المدى محمولة بحرا على موقع قيادة المجموعة القتالية المتكاملة الأوكرانية في خيرسون، وقد تحقق الهدف من الضربة".

 


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