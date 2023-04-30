اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 01:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية: لا صحة لتعطل رادار على الطريق الدائري

الأحد، 30 أبريل 2023 12:20 ص
الداخلية: لا صحة لتعطل رادار على الطريق الدائري رادار_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  تعليق يزعم بوجود عطل بجهاز الرادار المتواجد بالطريق الدائرى – أسفل كوبرى محور جوزيف تيتو – بمحافظة القاهرة.
 
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً .. وإضطلاع الشركة المسئولة عن صيانة الردارات بإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والتى تشمل ( ضبط زوايا الكاميرات – ضبط وتهيئة السرعة المُحددة "أعمال المُعايرة" أعمال النظافة والوقاية للمحتويات الداخلية) بصفة مستمرة والتأكد من دقة المخالفات لجميع أنواع المركبات ، وأن الرادار المُشار إليه قد تمت مُعايرته وفحصه فى المواعيد المُقررة وتبين سلامته .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الأجهزة الأمنية

تعطيل ردار

فيس بوك

مواقع التواصل

الطريق الدائرى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة