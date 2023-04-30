الداخلية: لا صحة لتعطل رادار على الطريق الدائري

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق يزعم بوجود عطل ب جهاز الرادار المتواجد بالطريق الدائرى – أسفل كوبرى محور جوزيف تيتو – بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً .. وإضطلاع الشركة المسئولة عن صيانة الردارات بإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والتى تشمل ( ضبط زوايا الكاميرات – ضبط وتهيئة السرعة المُحددة "أعمال المُعايرة" أعمال النظافة والوقاية للمحتويات الداخلية) بصفة مستمرة والتأكد من دقة المخالفات لجميع أنواع المركبات ، وأن الرادار المُشار إليه قد تمت مُعايرته وفحصه فى المواعيد المُقررة وتبين سلامته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.