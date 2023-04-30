الداخلية تكشف تفاصيل عودة شخص متغيب عن منزله بأكتوبر

كشفت الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة بشأن تغيب أحد الأشخاص بالجيزة).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة بشأن تغيب شقيق صاحبة الحساب بنطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة .

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم إستدعاء ("والدة القائمة بالنشر" مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) وبصحبتها نجلها المتغيب وبسؤالها قررت بخروج نجلها من المنزل بتاريخ 21/ الجارى ولم يعد فقامت شقيقته بنشر الإستغاثة عقب إغلاق هاتفه المحمول ، ولم تحرر ثمة محاضر بغيابه .. كما أضافت بعودته فى اليوم التالى وأنه كان برفقة بعض أصدقائه بمنطقة بالقاهرة ، ولم يحدث له ثمة مكروه ، وبسؤال المتغيب أيد ما جاء بأقوال والدته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.