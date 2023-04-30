اليوم السابع
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"الداخلية" تقدم تيسيرات للحالات الإنسانية بمصلحة الجوازات

الأحد، 30 أبريل 2023 11:45 ص
"الداخلية" تقدم تيسيرات للحالات الإنسانية بمصلحة الجوازات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

 

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

 

وأكدت الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين، والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.


الإدارة العامة للجوازات

الهجرة والجنسية

حقوق الإنسان

كبار السن



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