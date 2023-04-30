اليوم السابع
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الداخلية تضبط 112 طن مخصبات زراعية مغشوشة

الأحد، 30 أبريل 2023 11:41 ص
الداخلية تضبط 112 طن مخصبات زراعية مغشوشة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "القليوبية"، أسفرت جهودها فى مجالى (حماية الثروة الزراعية " الأسمدة والمخصبات الزراعية " وحماية البيئة "الصحة العامة") عن ضبط 5 مصانع.
 
وضبطت قوات الأمن خلال الحملة مضبوطات بلغت (112 طن مخصبات زراعية – 25,6 طن مخلفات معدنية ومصنعاتها – 33 طن مخلفات جلود حيوانية وغراء – 3 طن فضلات أقمشة وقطن) مغشوشة ومقلدة، وبدون بيانات ومجهولة المصدر.

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