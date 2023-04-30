الداخلية تضبط 112 طن مخصبات زراعية مغشوشة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "القليوبية"، أسفرت جهودها فى مجالى (حماية الثروة الزراعية " الأسمدة والمخصبات الزراعية " وحماية البيئة "الصحة العامة") عن ضبط 5 مصانع.
وضبطت قوات الأمن خلال الحملة مضبوطات بلغت (112 طن مخصبات زراعية – 25,6 طن مخلفات معدنية ومصنعاتها – 33 طن مخلفات جلود حيوانية وغراء – 3 طن فضلات أقمشة وقطن) مغشوشة ومقلدة، وبدون بيانات ومجهولة المصدر.
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