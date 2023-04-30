اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الروسية: نجحنا فى ضمان كفاءة عمل مجلس الأمن خلال فترة رئاستنا

الأحد، 30 أبريل 2023 02:33 م
الخارجية الروسية: نجحنا فى ضمان كفاءة عمل مجلس الأمن خلال فترة رئاستنا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ.ش.أ

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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو نجحت في ضمان كفاءة عمل مجلس الأمن الدولي، رغم المناخ المحتدم بسبب جهود الوفود الغربية.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم- "اليوم في 30 أبريل تنتهي فترة رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي".

وأضافت أنه "وعلى الرغم من المناخ المحتدم للغاية في المجلس بسبب الوفود الغربية، إلا أننا تمكنا من ضمان العمل الفعال لهذه الهيئة الحاسمة في منظمة الأمم المتحدة".

وأشارت إلى أنه خلال رئاسة روسيا تم عقد جميع الفعاليات المقررة بولاية المجلس وتقاريره ودورته في شهر أبريل".

 


وزارة الخارجية الروسية

مجلس الأمن الدولي

الأمم المتحدة

روسيا



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