الخارجية الروسية: نجحنا فى ضمان كفاءة عمل مجلس الأمن خلال فترة رئاستنا

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم- "اليوم في 30 أبريل تنتهي فترة رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي".

وأضافت أنه "وعلى الرغم من المناخ المحتدم للغاية في المجلس بسبب الوفود الغربية، إلا أننا تمكنا من ضمان العمل الفعال لهذه الهيئة الحاسمة في منظمة الأمم المتحدة".

وأشارت إلى أنه خلال رئاسة روسيا تم عقد جميع الفعاليات المقررة بولاية المجلس وتقاريره ودورته في شهر أبريل".