اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الأوكرانى يتصدى لـ 58 هجومًا روسيا فى أربعة اتجاهات

الأحد، 30 أبريل 2023 08:39 ص
الجيش الأوكرانى يتصدى لـ 58 هجومًا روسيا فى أربعة اتجاهات الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ، اليوم الأحد ، أن القوات الروسية تركز جهودها على القيام بأعمال هجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا حيث صدت قوات الدفاع الأوكرانية 58 هجومًا هناك.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة القول إنه على الرغم من الخسائر الفادحة، لا تتخلى القوات الروسية عن خططها للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية ومواصلة القصف ومهاجمة الأهداف العسكرية والمدنية على حد سواء.

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سبع ضربات صاروخية و 39 ضربة جوية ، وفتحت نيرانها بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة 50 مرة.

ووردت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين ، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية والبنية التحتية المدنية.

وفي المقابل، شنت القوات الجوية الأوكرانية ثلاث ضربات على مجموعات عسكرية روسية حيث أسقط الجيش الأوكراني طائرتين شاهد ، وطائرة استطلاع بدون طيار من طراز Orlan-10 ، ومركبة جوية بدون طيار مجهولة الهوية.

وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية مجموعة أفراد روسية، ومستودعين للوقود ، ونظامي صواريخ للدفاع الجوي، ووحدة مدفعية.

 


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