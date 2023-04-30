اليوم السابع
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الجامعة العربية تشارك فى اجتماع الهيئات الرقابية على الدواء بالسعودية

الأحد، 30 أبريل 2023 03:29 م
الجامعة العربية تشارك فى اجتماع الهيئات الرقابية على الدواء بالسعودية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة
بيشوى رمزى

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تشارك الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، غدا الإثنين، فى الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، وكذلك اجتماع اللجنة الفنية العليا للدواء العربي، والذي ينعقد فى العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي الاجتماعات، في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب رقم (17)، الصادر عن دورته العادية (57) التي انعقدت في مايو 2022 بجنيف، والقرار رقم (17) الصادر عن الدورة العادية (58) التي عقدت بتاريخ 14 مارس 2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن انشاء الوكالة العربية للدواء.

وأكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الاجتماعات تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية في الدول العربية، فضلا عن أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية وصولا الى التكامل العربي في مجال الدواء، مشيرة الى أنه سيتم مناقشة التفاصيل الفنية الخاصة بمقترح جمهورية مصر العربية حول إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد)، وقد نوهت الى أهمية المضي قدما من أجل العمل على إعداد المدونة العربية الموحدة الخاصة بممارسات التصنيع الجيد وتوحيد معايير ومتطلبات التفتيش على مصانع الدواء لتحقيق الامن الدوائي العربي.

 


الجامعة العربية

هيفاء أبو غزالة

مجلس وزراء الصحة العرب

السعودية



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