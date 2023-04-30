التضامن: التنسيق مع مصر للطيران لاستخدام المطارات الإقليمية لسفر حجاج الجمعيات

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج عبر الشركة من خلال استخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج ، أيضا التعاقد على أماكن مميزة لإقامة حجاج بيت الله، كما سيتم تشكيل لجان من المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات بهدف توفير كافة الخدمات وتذليل أي عقبات تواجههم طوال فترة تأدية المناسك لافتة إلى أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج.