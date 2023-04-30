"التربية الإيجابية سلاحنا فى بناء الإنسان بالجمهورية الجديدة" بجامعة القناة غدا

الإسماعيلية- صبرى غانم

تُنظم جمعية المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام الإجتماعي بالتعاون مع جامعة قناة السويس ، ندوة بعنوان التربية الإيجابية ودورها في بناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة.

وذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة وعى للتنمية المجتمعية .

تأتى الندوة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتورة آمال ذكى مستشار وزير التضامن الإجتماعي .

تستضيف الندوة ، الفنان طارق الدسوقى، و الدكتورة سامية أبو النصر الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأهرام وأمين عام المنتدى، ومحمد حجازي مسئول برنامج وعي في منطقة القناة، واللواء مجدي شحاته الخبير الإستراتيجي ، والدكتورة هالة يسري أستاذ علم الإجتماع ،

تُقام الندوة غداً الأثنين الموافق 1مايو بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة ،فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً .

قام بالتنظيم للندوة الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الإجتماعية ، وفريق العمل بالإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة، و ممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الإجتماعي .