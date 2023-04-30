اليوم السابع
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الأحد، 30 أبريل 2023 11:34 ص
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يُحاصر مدرسة فلسطينية في "بيت لحم"

الأحد، 30 أبريل 2023 10:34 ص
الاحتلال الإسرائيلى يُحاصر مدرسة فلسطينية في "بيت لحم" الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مدرسة ثانوية في مدينة "بيت لحم" الواقعة في جنوب الضفة الغربية. 

وقال شهود عيان إن عددًا من الطلبة بمدرسة "تقوع" أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المدرسة، بعد محاصرتها.

وأوضح مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر - في تصريح صحفي - أن قوات الاحتلال حاصرت المدرسة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت؛ ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق بين الطلبة. 

وتتعرض مدارس بلدة "تقوع" لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تتمثل بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والاعتداء على الطلبة وملاحقتهم واعتقالهم، وعلى صعيد متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين، بينهم أسير مُحرر، من "بيت لحم"، في وقت سابق صباح اليوم. 

 


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الاحتلال الاسرائيلى



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