افتتاح محطة تحلية مياه بقرية الظهير بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وسعيد عرادة رئيس مدينة الشيخ زويد محطة تحلية مياه بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد.

جاء ذلك خلال جولة افتتاحات يقوم بها محافظ شمال سيناء بمركز الشيخ زويد، استكمالا لاحتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء، والعيد القومى للمحافظة.

قال المهندس سعيد فوزي، نائب رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، إن محطة تحلية المياه بقرية الظهير علي مساحة 800 متر مربع وبطاقة إنتاجية 240 مترا في اليوم بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وتشمل بئري إنتاج وبئر ثالث للصرف، بجانب تدعيم المحطة ببئرين خارجيين، وتتكون من محطة تحلية بتكلفة مليون جنيه وأعمال إنشائية ومبني بتكلفة مليون جنيه وبئر بتكلفة نصف مليون جنيه ومحول كهرباء بتكلفة 150 ألف جنيه.

وشهد افتتاح المحطة جمع من أهالي ورموز قرية الظهير، وقدموا الشكر للدولة على ما تقدمه لهم من خدمات مؤكدين أهمية وجود محطة مياه لتوفير مصدر مياه شرب لهم .

وتضمنت جولة افتتاحات مشروعات بمدينة الشيخ زويد الوحدة الصحية بقرية قبر عمير، وأعلن المحافظ أنه بلغت تكلفة تطويرها 4 ملايين جنيه منها 3 ملايين تطوير ورفع كفاءة ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الأم و8 توابع لها، وأن الوحدة أقيمت علي 3 طوابق وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الأسرة، تنظيم الاسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" ، الاسنان، الصيدلة، المعمل.

وسبق افتتاح وحدة قبر عمير افتتاح وحدة قرية الخروبة الصحية بعد تطويرها .

واستقبل أهالى القرية من مشايخ ورموز الحضور معربين عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذى يأتى ضمن سلسلة خدمات مقدمة من الدولة لهم .

قال محافظ شمال سيناء، إن وحدة الخروبة الصحية تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة 3.8 مليون جنيه منها 2.8 مليون تطوير ورفع كفاءة ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الأم و13 تابعًا لها.

وأشار إلى أن الوحدة أقيمت علي طابقين وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الاسرة، تنظيم الاسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" ، الاسنان، الصيدلة، المعمل.

وشهد مركز الشيخ زويد بشمال سيناء أمس زيارة الدكتور رضا حجازي وزير التعليم واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بحضور عدد من نواب مجلس الشعب وشيوخ القبائل، وتم إفتتاح مدرسة الشلاق الإعدادية عقب الانتهاء الصيانة الشاملة لها، وإنشاء سور للمدرسة، وتبلغ مساحة المدرسة 3000 متر مربع، وتضم 8 فصول دراسية، بجانب فراغات تكميلية.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح مفصل حول أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة، حيث أشادا بجهود الهيئة العامة للأبنية التعليمية للانتهاء من أعمال الصيانة خلال فترة وجيزة وعودة الطلاب للمدرسة، كما شهدا عرضا فولكلوريا لطلاب المدرسة.

كما افتتح الوزير والمحافظ أيضا مدرسة المعنية للتعليم الأساسي بالشيخ زويد، بعد أن تم عمل إحلال وتجديد كلي لها، حيث تبلغ مساحتها 3300 متر مربع وتضم 11 فصًلا.