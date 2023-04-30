إعصار عنيف يضرب ولاية فلوريدا الامريكية

كتب: أحمد علوى

ضرب إعصار عنيف مصحوب برياح قوية وهطول أمطار غزيرة مدينة بالم بيتش جاردنز بولاية فلوريدا الأمريكية، ما تسبب في إلحاق أضرار واسعة بالسيارات والمنازل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ميامي إن الإعصار ضرب المدينة في وقت متأخر من بعد ظهر أمس، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 160 كم / ساعة بالقرب من مركز مدينة بالم بيتش غاردنز الطبي، واتجه شمال شرق الولاية باتجاه الساحل.

وأجبرت أضرار العاصفة السلطات في المدينة الساحلية على إغلاق الطرق الرئيسة، حيث قام العمال بإزالة الحطام والتنقيب بين الأنقاض.

وأظهرت صور من مكان الإعصار انقلاب سيارات بعضها فوق بعض، وسقوط أغصان الأشجار فوق المركبات والمنازل، فضلاً عن تناثر الحطام في الشوارع.

ولم تسجل إدارة شرطة بالم جادرنز أي إصابات خطيرة أو وفيات، ولم ترد متحدثة باسم المدينة على الفور لطلب التعليق اليوم.

كانت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية قد وضعت مساحة كبيرة من وسط فلوريدا تحت مراقبة إعصار بعد ظهر السبت، حيث كانت العواصف الرعدية تجتاح الولاية.