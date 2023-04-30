إطلاق نار بتكساس.. أسرة طلبت من جارهم التوقف عن إطلاق النار فقتل 5 منهم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن رجلا فى ولاية تكساس توجه حاملا بندقيته إلى جيرانه وقتل خمسة منهم، بينهم صبى عمره 8 سنوات، وذلك بعد أن طلبوا منه التوقف عن إطلاق النيران فى حديقته لأنهم كانوا يحاولون النوم، بحسب ما أفادت السلطات.

وأوضحت الوكالة أن المشتبه به، الذى تم تحديد هويته بأنه فرانشيكو أوربيزا، عمره 38 عاما، لا يزال هاربا بعد أكثر من 18 ساعة على إطلاقه النار، وتحذير السلطات من أنه ربما لا يزال مسلحا.

ووقع الهجوم بعد منتصف ليل الجمعة بالقرب من كليفلاند، شمال هوستن، فى شارع يقول بعض سكاته أنه اعتاد سماع الجيران لأصوات إطلاق النيران.

وقال مسئول شرطة سان جاكينتو، جريج كابرز، أن أوربيزا استخدام بندقية إيه أر، ، ومع استمرار البحث عنه وسعت السلطات جهودها فى نطاق ما بين 10 على 20 ميل من مسرح الجريمة. وفالوا إن أوربيزا ربما لا يزال لديه سلاح، لكنه أشار إلى أن السلطات ربما صادرت البندقية المستخدمة فى إطلاق النار.

وأوضح كابرز أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 8 و31 عاما، ويعتقد أنهم جميعا من هندوراس، وتم إطلاق النار عليهم جميعا فى الرقبة والرأس.

ويعد هذا الهجوم الحلقة الأحدث فى عنف الأسلحة فى وتيرة قياسية لحوادث إطلاث النار الجماعى فى الولايات المتحدة حتى هذا الوقت من العام، وشهد بعضه استخدام بنادق شبه آلية.

ووقعت حوادث إطلاق النار الجماعى فى مناطق عديدة منها مدرسة بناشفيسل، وبنك بكنتاكى وقاعة رقص فى جنوب كاليفورنيا، والآن ضاحية قروية فى تكساس داخل منزل مكون من طابق واحد.