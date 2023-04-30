إطلاق حملة اليوم الواحد للرقابة على كل القطاعات في القليوبية.. اعرف التفاصيل

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، واللواء خالد نبيل رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً موسعا لمناقشة آليات تكثيف الحملات الرقابية على جميع القطاعات وعلى رأسها قطاعات (الصحة والتربية والتعليم والطب البيطري والتضامن الاجتماعي والتموين والضرائب العامة والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق)، وغيرها من المهام الواقعة في نطاق اختصاص كل جهة للمرور والمتابعة على (المستشفيات ومراكز علاج الإدمان والمعامل والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات توزيع اسطوانات البوتاجاز والشركات العامة لتجارة الجملة والمجازر ومصانع إنتاج اللحوم ودور الرعاية والمنشآت التعليمية غير المرخصة والطرق والرصف).

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه جاء الاجتماع بحضور العميد محمد عبد المجيد بمكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والسيد حماد رئيس منطقة ضرائب القليوبية، والمهندسة آمال بركات رئيس قطاع شركة جنوب الدلتا للكهرباء، والدكتور خالد الخطيب مدير مديرية الصحة، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري، وعيد عبد الله مدير مديرية التموين، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندسة حنان إبراهيم مدير مديرية الطرق، والمهندسة رضا الدسوقي مدير المراكز التكنولوجية، ورضا عويس مدير إدارة الرقابة والمتابعة، ورؤوف محمد مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفنى.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة في جميع القطاعات الخدمية بالتعاون بين الهيئة والمحافظة، حيث سيتم تنفيذ حملة أسبوعية بشكل مستمر بحضور مسئولي الجهات التنفيذية وكافة المصالح الحكومية، وذلك من أجل التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، ولضبط الأداء العام في كافة المجالات الخدمية.

وطالب محافظ القليوبية، مديري المديريات والأجهزة الرقابية والتفتيش المالي والإداري بتكثيف الحملات التفتيشية خلال حملة اليوم الواحد في جميع القطاعات بالتعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية والمحافظة، وذلك من أجل التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، ولضبط الأداء العام في كافة المجالات الخدمية بالقليوبية.