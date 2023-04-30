اليوم السابع
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الأحد، 30 أبريل 2023 10:56 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق "طنطا - بسيون"

الأحد، 30 أبريل 2023 10:46 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق "طنطا - بسيون" حادث تصادم سيارة ربع نقل بميكروباص
الغربية - مصطفى عادل

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بميكروباص على طريق "طنطا - بسيون" أمام قرية قرانشو، انتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق "طنطا - بسيون" أمام قرية قرانشو. انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، ونتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، تم إخلاء المصابين للمستشفى، ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 

 

 


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