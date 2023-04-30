إصابة عامل بطلق نارى فى مشاجرة بإحدى قرى البدرشين

كتب ـ بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في إحدى قرى البدرشين، مما أسفر عن إصابة عامل بعيار ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ ل مديرية أمن الجيزة ، يفيد تشاجر عدد من الأشخاص، في قرية تابعة لمركز البدرشين.

انتقل على الفور رجال المباحث بمركز شرطة البدرشين إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين أن خلافا بين طرفي المشاجرة أدى إلى تشاجرهما، مما أسفر عن إصابة أحدهم بعيار ناري.

تم نقل المصاب إلى مستشفى البدرشين، وضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.