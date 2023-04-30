اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 01:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة عامل بطلق نارى فى مشاجرة بإحدى قرى البدرشين

الأحد، 30 أبريل 2023 12:19 م
إصابة عامل بطلق نارى فى مشاجرة بإحدى قرى البدرشين حملات أمنية _أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في إحدى قرى البدرشين، مما أسفر عن إصابة عامل بعيار ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تشاجر عدد من الأشخاص، في قرية تابعة لمركز البدرشين. 
 
انتقل على الفور رجال المباحث بمركز شرطة البدرشين إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين أن خلافا بين طرفي المشاجرة أدى إلى تشاجرهما، مما أسفر عن إصابة أحدهم بعيار ناري.
 
تم نقل المصاب إلى مستشفى البدرشين، وضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

مشاجرة بالبدرشين

مشاجرة البدرشين

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة