اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 10:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى

الأحد، 30 أبريل 2023 09:40 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة.

امن الجيزة

حادث مرورى

طريق اسكندرية الصحراوى

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة