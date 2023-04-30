إزالة 35 حالة تعد فى اليوم الأول للموجة الـــ 21 ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ، انتظام العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات، التي بدأت "أمس"، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة 35 حالة تعد، بواقع (26 حالة تعد على مساحة 1139 متر على أراض ولايات الري والصرف الآثار + 9 حالات تعد على مساحة7 قراريط أرض زراعية).

وأكد المحافظ الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يُذكر أن الموجة الحالية من من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت "أمس "بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى19 مابو المقبل، ،تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.