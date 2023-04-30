إزالة 19 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بـ"سنورس" في الفيوم

صرح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، بأن الأجهزة التنفيذية بالمركز، تمكنت من إزالة 19 حالة تعدِ على أراضي زراعية، في حملة إزالات مكبرة، بقريتي جبلة، ومنشـأة بني عتمان، ضمن أعمال الموجة 21، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
أضاف المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن الحملة، ضمت جمال العوامي، نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، والعميد وليد بعيزق، نائب رئيس المركز لشئون القرى، وأشرف أيوب، نائب رئيس المركز لشئون المرافق، وبالتعاون مع قوات الشرطة، لتنفيذ إزالة التعديات، على إجمالي مساحة 28 قيراط، بزمام القريتين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
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