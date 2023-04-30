أهم مشروعات استرجاع غاز الشعلة بقطاع البترول × 5 معلومات

كتبت - مروة الغول

وتضمنت الأتى:

ـ 12 مشروعاً بشركات (خالدة / عجيبة/ بتروبل/ بدر الدين/ بتروسنان / برج العرب / زيتكو / جمسة/ نوربيتكو / بتروشهد / بتروسيلا/ القاهرة لتكرير البترول).

ـ حققت هذه المشروعات وفراً بلغ حوالى 8ر2 مليار جنيه سنويا نتيجة استخدام غازات الشعلة المسترجع فى التشغيل بديلاً للسولار وكذا استخدامه فى استخلاص بعض المنتجات ، بالإضافة إلى العائدات البيئية المتمثلة فى خفض الانبعاثات الناجمة عن حرق الغاز بالشعلة.

- هناك مشروعات جارى تنفيذها واستكمالها لاستغلال غاز الشعلة بشركات (عجيبة/ بتروشهد / ويبكو/ بتروفرح والعامرية لتكرير البترول).

- هناك مشروعات جديدة جارى دراستها للبدء في تنفيذها بعدد من الشركات تشمل شركات الإسكندرية وأسيوط لتكرير البترول وإيلاب وأموك والعامة للبترول .

- فى ضوء انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمى لخفض انبعاثات الميثان فى قطاع البترول والغاز، جارى التنسيق لبدء الحملة الثانية لقياس انبعاثات الميثان بقطاع البترول والمخطط تنفيذها في مايو القادم امتداداً للحملة الأولى التي تمت في مايو 2022 لبعض التسهيلات التابعة لشركة إيجاس ومستودعات شركة أنابيب البترول ، وتستهدف الحملة الثانية قياس انبعاثات الميثان في شركات (خالدة/ بتروبل/ بدر الدين / جنوب الضبعة / أبو قير/ العامة /أموك) .