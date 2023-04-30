أسماء المتوفين والمصابين فى حادث المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ونقل أمام مصنع سكر ملوي، في جنوب محافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 12 أخرين.

انتقل رجال الشرطة وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين وفاة 6 أشخاص هم: نظمي فهمي لمعي، محمد كمال أحمد 45 عاما، إبراهيم علي محمد 27 عاما، طفله مجهولة الأسم والعنوان، سيدة مجهولة الأسم والعنوان، شاب مجهول الأسم والعنوان، وتم إيداع الجثث داخل مشرحة مستشفي ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وأصيب في حادث المنيا، 12 شخصا هم: أحمد سيد عبد الموجود، 24 عاما، محمود رفعت يحيى، 23 عاما، ريتاج أحمد كمال أحمد، 7 أعوام، وشقيقتها رودينا 11 عاما، محمد علي محمد، 32 عاما، فاتن عبد الكريم محمود، 47 عاما، محفوظ محمد حميدة، 62 عاما، محمد ممتاز عبد الهادي، 31 عاما، حامد السيد حامد 35 عاما.

كما أصيب 3 أشخاص مجهولي الاسم والعنوان، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعة باليد والساقين وما بعد الإرتجاج، وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث ومعرفة ظروف وملابساته، وتباشر النيابة العامة التحقيق.