أخبار الاقتصاد اليوم.. المالية: نجحنا فى توفير السلع طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الاحد 30-4-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال رئاسته لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب، التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي

وزير المالية: نجحنا فى توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال رئاسته لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب، التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، ضمن خطة التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية التى تزايدت تعقيدًا باندلاع الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا؛ على نحو أدى إلى حدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، مع ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع الأساسية كالحبوب وزيوت الطعام والأسمدة والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني، إضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى ومستلزمات إنتاجها، لافتًا إلى أن هذه التأثيرات الخارجية كانت أكثر حدة فى بلادنا؛ فمصر مثل معظم الدول العربية، تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية.

قال الوزير، إننا عملنا على عدة محاور فى مسارات متوازية، مستهدفين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية، وقد نجحنا في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ولم يشعر المواطنون بنقص حاد فى أى سلع، حيث حرصنا على تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام، ونعمل حاليًا على تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميًا ودوليًا.

شعبة الذهب تعد مقترحا بإعفاء جزء من ذهب مصريى الخارج من الرسوم الجمركية

قالت شعبة الذهب، إن هناك مقترحا قيد الدراسة، حول إعفاء جزء من الذهب بحوذة المصريين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، وذلك لتوفير مزيد من معروض الذهب في مصر.

وأشارت الشعبة إلي أن هذا المقترح لم يتم تقديمه حتى الآن من شعبة الذهب الي الحكومة، وسيتم التنسيق مع وزارة التموين في هذا الصدد.

وكانت شعبة الذهب أطلقت مبادرة لخفض أسعار مصنعيات المشغولات الذهبية، وذلك لتقليل الضغط والطلب على شراء سبائك وخامات الذهب وذلك بهدف خفض الأسعار.

وأكد هاني جيد رئيس شعبة الذهب في المؤتمر الصحفي، أن هناك ضغط كبير على مخزون خام الذهب في مصر نتيجة شراء المستهلكين السبائك، وناشد المواطنين بشراء المشغولات والابتعاد مؤقتا عن شراء الجنيهات والسبائك لأنه ليس بها قيمة مضافة للصناعة

وأضاف ، أن هناك عروض على أسعار مصنيعات المشغولات الذهب ويمكن للمواطن الشراء والاستفادة من المشغولات في الزينة بدلا من تخزين السبائك والمواطن في جميع الأحول كسبان لأنه استفاد من المشغولات من شقين الأول هو الزينة والثاني هو حفظ قيمة الأموال

فوز مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بجائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية

فاز مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، والتي تُمنح لأول مرة خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية لعام 2023 التي تعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، والمقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بعد منافسة مع 11 مشروعًا تم ترشيحها لنيل الجائزة من بينها مشروعين من مصر و9 مشروعات من الأردن والسودان وجيبوتي والصومال وموريتانيا واليمن إلى جانب مشروع مُنفذ على المستوى الإقليمي.

وتُقدَم الجائزة لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الدول العربية، ممَوَّل جزئياً أو كلياً من قِبَل مؤسسات مجموعة التنسيق مع منح أولوية للمشروعات المشتركة بين الدول العربية، بهدف تشجيع وإبراز المشروعات التنموية الناجحة التي أدت إلى حل مشاكل قائمة، أو ساهمت في تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، وتعميمها لتكون ملهمةً للإبداع ولحسن إدارة وكفاءة إنجاز المشاريع.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن حصول مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، على الجائزة يعكس أهمية المشروع والجهود التي تقوم بها مصر مع شركاء التنمية من المؤسسات العربية لتطوير البنية التحتية لاسيما في قطاع الطاقة، وتعزيز قدراتها من الكهرباء بما يمكنها من توفير احتياجاتها والتصدير للدول المجاورة، موضحة أن المشروع يعكس أهمية التعاون متعدد الأطراف حيث ساهم في تمويله 4 مؤسسات هي صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.