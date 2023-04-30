أحزاب اليمين في فنلندا تبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

وكالات

أعلن الفائز في الانتخابات العامة في فنلندا ورئيس الوزراء المحتمل بيتيري أوربو (53 عاماً) بدء المفاوضات الثلاثاء المقبل بين حزب الائتلاف الوطني من يمين الوسط وحزب الفنلنديين اليميني المتطرف، وأبدى رغبته في تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب القومي المناهض للهجرة الذي جاء في المرتبة الثانية في هذه الانتخابات.

وستجمع المفاوضات الرسمية لتشكيل الحكومة، والتي ستبدأ في الثاني من مايو، بين حزب الائتلاف الوطني (يمين الوسط) والحزب الفنلندي (أقصى اليمين) ، بالإضافة إلى حزبين صغيرين آخرين.

ومثل هذا التحالف مع حزب الفنلنديين، الذي حصل على 20.1٪ من الأصوات في الانتخابات التشريعية في الثاني من أبريل، سيعني أن حزبًا جديدًا مناهضًا للهجرة سيجد نفسه في السلطة في أوروبا، على خلفية ضغوط الأحزاب الشعبوية أو اليمين المتطرف في العديد من بلدان القارة.

ولدى لبيتيري أوربو خياران لتشكيل ائتلاف: إما أن يتحالف مع يسار الوسط، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لرئيس الوزراء المستقيل، سانا مارين، أو أن يختار الاتحاد مع حزب الفنلنديين، الذي كانت نقطة الخلاف الرئيسية معه متعلقة بالهجرة بشكل رئيسي، وهناك خلافات بين الطرفين كما صرح بيتيري أوربو قائلا: "بالتأكيد، كما نعلم، هناك قضايا توجد بشأنها هذه الرؤى المختلفة. ولكن في نهاية المناقشات الأولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، شعرنا بشكل جماعي أنه يمكن حل هذه القضايا".

وأضاف أوربو: لا توجد خلافات لا يمكن التغلب عليها.

وقد حكم اليمين مع حزب الفنلنديين (الفنلنديون السابقون) ، بين عامي 2015 و2017، وهو تاريخ الانقسام داخل التشكيلة في الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى وجود موقف أكثر تشددًا.

وعادة ما يرث أعضاء الائتلافات في البرلمان الفنلندي المناصب الوزارية، وعادة ما يتولى الحزب الثاني في الائتلاف الحاكم منصب وزير المالية.

والحزبان الصغيران الآخران في التحالف المستقبلي المحتمل هما الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب السويدي الفنلندي، الحليفان التقليديان لليمين الفنلندي.