8 محطات أنهت النزاع بين النيل لحليج الأقطان والقابضة للتشييد فى 22 عاما

كتب عبد الحليم سالم

في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار والمستثمرين والحرص على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين والتوصل إلى تسويات عادلة لكل منازعات الاستثمار،شهد الدكتور مهندس محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقية تسوية بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة إيمكس إنترناشيونال (المالكة لشركة النيل لحليج الأقطان) ليتم بذلك إنهاء نزاع استمر لأكثر من 22 عاما بين الطرفين تعرف على 8 محطات فى النزاع وانهائه بعد توقيع الدكتور أسامة الحسيني القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، وعن شركة إيمكس إنترناشيونال المهندس محمد شعيب رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحضور المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

1 - في يونيو 2020 نجحت جهود وزير قطاع الأعمال السابق الدكتور هشام توفيق في حل النزاع بعد 19 عاما ، وذلك بدفع شركة النيل لحليج الأقطان 231.1 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة للتشييد.

2 – وزير قطاع الاعمال السابق رفع شعار " احنا لازم نرجع الحق لأصحابه فى الشركة" وبالفعل تم انهاء النزاع .

3 – بعد 3 سنوات شهد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقية التسوية .

4 – بذل المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار جهودا لانهاء الملف تماما .

5 - اعتمدت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، التسوية الودية للنزاع بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

6 – النزاع قائم منذ صدور الحكم الصادر‏ من محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2011 الخاص ببيع أسهم شركة النيل لحيج الأقطان.

7 – في أكتوبر 2020 ،أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ايمكس انترناشيونال على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك لعدد 49.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه، حيث عرضت شراء إجباري على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم الشركة بسعر نقدي يبلغ 50 جنيها، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

8 – في يونيو 2021 قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على الشطـب النهائي لقيد أسهم شركة النيل لحليج الأقطان في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 264.96 مليون جينه موزع على عدد 52.99 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، وذلك طبقًا للمادة (55) من قواعد القيد، والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية المفسرة لها وتعديلاتهما .