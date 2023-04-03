30 ألف حافظة لماء زمزم موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه

كتب- وكالات

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يزيد عن 30 ألف حافظة لماء زمزم المبارك موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية يتم تعبئتها خمس مرات يومياً، وتوفير ما يزيد عن 300 حقيبة متنقلة لتوزيع عبوات زمزم، و80 عربة ذكية سعة 80 لترا .

وتقوم الرئاسة من خلال وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بإدارة خدمات سقيا ماء زمزم بأكثر من 1030 عاملا , كما يقوم منسوبو مختبر زمزم بجولات يوميًا لفحص مواقع توزيع ماء زمزم بمجموع عينات يزيد عن 30 عينة يومياً، عبر منظومة عمل تستمر على مدار 24 ساعة.

وأكد مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني أنه يتم غسل وتعقيم الحافظات والحقائب المتنقلة والعربات بشكل دوري في خلال وقت قياسي وعبر عمالة مستوفية لكافة المعايير الصحية، وعبر مضخات موفرة للمياه وتنظيفها بمنظفات صديقة للبيئة ثم شطفها وتجفيفها وتجهيزها للاستخدام، ويشرف عليها (1) مشرف و (30) عاملا للتأكد من تطبيق كافة برامج العمل الخاصة بنقل وتوزيع الحافظات وغسلها في مغسلتين إحداهما ببدروم توسعة الملك عبدالله، والأخرى بالدور الأرضي جانب باب 64، ثم توزيعها في أرجاء المسجد الحرام بإحداثيات يتم اختيارها وفق معايير تراعي كثافة الوافدين عبر مداخل ومخارج المسجد الحرام وأماكن المصليات والمشايات وذلك حرصاً على وصول الماء المبارك لحجاج بيت الله الحرام.